Juventus bate o Frosinone com gol nos acréscimos

Na manhã deste domingo (25/2), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Frosinone nos seus domínios, em Turim. Quase vacilou. Apesar de sair na frente, cedeu a virada, mas empatou ainda no primeiro tempo. Não mostrava eficácia para buscar a vitória na etapa final, mas foi achar um gol, nos acréscimos, aos 50 minutos. Dessa forma, venceu por 3 a 2. O sérvio Vlahovic dois gols da Juve. Para o Frosinone marcaram Cheddira e Brescianni. Rugani fez o gol da vitória da Juve.

A Juventus sustenta o segundo lugar, com 57 pontos. Mas tem dois jogos a mais do que a líder, Inter de Milão (no momento do fim do jogo da Juve, com 63 pontos). Já o Frosinone tem 24 pontos, quatro à frente do Verona, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Vlahovic marca dois, mas a Juventus só empata

Mal começou o jogo e a Juventus foi logo marcando com Vlahovic. O sérvio concluiu de primeira um passe do americano McKennie da direita. Contudo, o Frosinone, aproveitando que o estilo da Juve é deixar a bola com o rival, qualquer que seja, passou a trocar muitos passes no meio de campo e conseguiu o empate aos 13 numa cabeçada do marroquino Cheddira em cruzamento de Zortea pela direita. Este tento acordou mais uma vez a Juve que voltou a dominar. Mas deu um cochilo defensivo, aos 27, que foi bem aproveitado pelo time visitante. Um contra-ataque pela esquerda capitaneado pelo marroquino Harroui chegou até Brescianni na área. No meio da área, ele bateu para deixar tudo igual.

Contudo, a vantagem do Frosinone durou pouco. Aos 32, Vlahovic, em nova assistência de McKennie após muita pressão na área rival, deixou tudo igual nesse primeiro tempo movimentado e que terminou em 2 a 2.

No segundo tempo, a Juventus partiu para cima. Porém, sem mostrar eficácia. Com isso, tudo indicava o empate. Mas a Juve seguiu em cima e acabou revirando o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Após escanteio, Vlahovic ajeitou e Rugani, quase sem ângulo, chutou para fazer um gol quando ninguém mais esperava para garantir uma vitória dramática.

Jogos da 26ª rodada do Italiano

Sexta (23/2)

Bologna 2×0 Verona

Sábado (24/2)

Salernitana 0x2 Monza

Sassuolo 2×3 Empoli

Genoa 2×0 Udinese

Domingo (25/2)

Juventus 3×2 Frosinone

Cagliari x Napoli – 11h

Lecce x Inter de Milão – 14h

Roma x Torino – 14h30

Milan x Atalanta – 16h45

