Daniel Alves vai receber quantia milionária da Fazenda da Espanha e planeja pedido de liberdade

O Governo Espanhol terá de devolver 1,2 milhão de Euros (R$ 6,9 milhões) a Daniel Alves. O jogador discutia e saiu vencedor na justiça por entender que não tinha que declarar pagamentos pela intermediação do agente Joaquín Macanás pela renovação de contrato com o Barcelona em 2013 e 2014.

No entendimento da Justiça, o brasileiro tinha que declarar os valores pagos pelo serviços. Mas o atleta alegou que não tinha conhecimento dos valores. Aliás, a defesa do jogador explicou ainda que o agente trabalhou em favor do clube e não do lateral. A decisão chegou a ir para recurso, mas a versão de Alves prevaleceu.

Curiosamente, a decisão de que vai receber a grande quantia da Fazenda da Espanha saiu exatamente no mesmo dia que o jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela crime de estupro contra uma jovem de 24 anos. O caso aconteceu no fim de dezembro de 2022 e o atleta brasileiro está preso desde janeiro de 2023.

Aliás, Daniel pretende agora usar esse novo dinheiro para pedir a liberdade. O jornal “La Vanguardia” foi o primeiro a informar. A ideia da advogada Inés Guardiola, chefe da defesa do jogador, é usar o valor para garantir que o atleta não vai fugir. Ela entende ainda que a pena dada faz com que o risco de fuga desapareça. Aliás, ela ainda acredita que os bons antecedentes, endereço fixo no país e a entrega do passaporte também são fatores que vão pesar favoravelmente ao brasileiro.

Daniel Alves tem contas bloqueadas

No entanto, nem tudo são flores. As contas bancárias de Daniel Alves estão bloqueadas por causa de uma ação judicial dele com a ex-mulher. Para se ter uma ideia, o valor de 150 mil euros (R$ 800 mil) depositado a título de “responsabilidade civil” e entregue a vítima no crime na Espanha foi doado por Neymar.