Mbappé posta mensagem para jogador que está em coma

O jogador hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, vem recebendo mensagens de solidariedade por parte de companheiros do futebol francês. Afinal, o atacante de 28 anos está internado, em coma induzido, por causa de um choque de cabeça que ele sofreu no jogo contra o Guingamp, pela segunda divisão do campeonato nacional.

O incidente ocorreu no sábado (24/2), logo no primeiro minuto da partida, quando Elis e o zagueiro Donatien Gomis bateram de cabeça.

Mbappé se solidariza com colega do futebol francês

O craque Mbappé, do PSG, postou mensagem com um foto do jogador e a mensagem: “Todos meus pensamentos positivos vão para você, Alberth Elis”.

O jornal francês L’Équipe apurou que o atleta passou por uma cirurgia bem sucedida durante a noite. Assim, está em observação. Os pais do atleta acompanham o tratamento do filho desde o primeiro momento. Afinal, eles estavam no estádio Matmut Atlantique, casa do Bordeaux, quando viram o filho cair no gramado.

Técnico dedicou vitória a Alberth Elis

No jogo contra o Guingamp, o Bordeaux derrotou o rival por 1 a 0. O gol do esloveno Zan Vipotnik saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Dessa forma, o técnico Albert Riera dedicou a vitória a Elis.

Idas e vindas: Elis chegou ao Bordeaux em 2021

Nascido em 12/2/1996 em San Pedro Sula, em Honduras, Alberth se formou pelo Olimpia, em seu país. Em agosto de 2016 seguiu para o Monterrey, no México. Em janeiro de 2017 foi para o Houston, nos Estados Unidos, por empréstimo. Assim, após se destacar em campo, Elis chegou ao futebol europeu em setembro de 2020, para defender o Boavista, em Portugal.

Ele chegou a atuar pelo Bordeaux apenas por empréstimo entre agosto de 2021 e junho de 2002. Entretanto, já no mês seguinte, em julho de 2022, o clube francês decidiu comprar seu passe. Já no Bordeaux, Elis foi por empréstimo para o Stade de Brestois. E, desde junho de 2023, voltou ao Bordeaux para atuar direto pelo clube.

O ponta direita, de 1,85 metro, também já atuou pela seleção hondurenha, em 64 jogos, marcando 13 gols.

