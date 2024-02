Fluminense confirma estreia de novo uniforme de goleiro no clássico com o Fla

O Fluminense confirmou, em suas redes sociais, que vai fazer a estreia do novo uniforme de goleiros diante do Flamengo, neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo do Campeonato Carioca.

Na foto de divulgação, o Fluminense usou a imagem dos três goleiros do elenco. Afinal, Fábio ficou no centro da imagem.

A nova camisa tem uma tonalidade clara de lilás. O modelo, aliás, é diferente, com desenho em toda camisa e é assinada pela Umbro.

O jogo será bastante disputado na tarde deste domingo. Afinal, Flamengo e Fluminense estão empatados, ambos com 21 pontos, separados pelos critérios de desempate. O Tricolor, portanto, está na segunda colocação.