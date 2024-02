Com 50 mil torcedores no Morumbis, Santos vence o São Bernardo por 2 a 1

Já classificado às quartas de finais do Paulistão, o Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1 neste domingo (25), pela 10ª rodada da fase de grupos. No Morumbis, os gols da vitória foram de Morelos e Willian Bigode. Com o resultado, o time de Fábio Carille voltou a ser o dono da melhor campanha do torneio. Aliás, a partida na capital paulista, que contou com cerca de 50 mil torcedores no estádio (maior público do estadual), teve uma homenagem a um grande santista.

Homenagem para Serginho Chulapa

No intervalo da partida, o Santos prestou homenagem ao ex-jogador Serginho Chulapa pelos 40 anos do título do Campeonato Paulista de 1984. Na ocasião, o Peixe bateu o Corinthians na decisão, justamente no Morumbis. Assim, ele recebeu uma placa e muitos aplausos dos santistas.

Homenagem ao nosso #ÍdoloEterno, SERGINHO CHULAPA! ⚪⚫ pic.twitter.com/vpB5szEgRK — Santos FC (@SantosFC) February 25, 2024

Como foi o jogo

Os primeiros minutos no Morumbis foram de dificuldades para o Santos. Afinal, com a alta e intensa marcação do São Bernardo, o time mandante sofreu para sair jogando. Aos 23 minutos o Peixe teve a sua primeira grande chance. Após lançamento de Joaquim, Guilherme passou pela marcação e cruzou para Morelos, que não conseguiu chegar na bola. O gol santista saiu quatro minutos depois, justamente com o colombiano. A jogada foi bastante trabalhada, girando a bola de um lado do campo para o outro, até Pedrinho cruzar para o camisa 9, que mandou a bola de cabeça para o fundo da rede.

Na frente no placar, a equipe de Fábio Carille ficou com mais liberdade em campo, com o São Bernardo, assim, encontrando dificuldade para ir ao ataque. Aos 40′, com Otero de falta, o Santos passou perto do segundo gol.

Segundo tempo

A conversa no vestiário surtiu efeito no time do São Bernardo, afinal a equipe voltou com uma outro postura, se lançando ao ataque com os 10 jogadores de linha, em alguns momentos, no campo de defesa do Santos. Dessa forma, o Peixe buscou administrar o placar, sem se expor. No entanto, de nada adiantou, uma vez que o time visitante chegou ao empate aos 24′. Romisson arriscou de fora da área, a bola bateu no travessão e, após tocar no chão, bateu nas costas de João Paulo e foi lentamente para o fundo da rede.

Com o empate, Fábio Carille promoveu alterações na sua equipe, buscando dar uma nova dinâmica ao time. Aliás, o Santos até criou boas jogadas, mas desperdiçou. Até que aos 41′ Willian Bigode, após jogada de Patati, marcou o segundo gol, o da vitória do Alvinegro Praiano. Assim, o Peixe se trancou defensivamente nos últimos minutos para controlar o resultado.

SANTOS 2X1 SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data e Horário: 25/2/2024, 11h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 50.132

Renda: R$ 2.026.735,00

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Rincon, aos 35′ do 2°T); João Schmidt, Diego Pituca, Pedrinho (Weslley Patati, aos 18′ do 2°T) e Otero (Willian, aos 28′ do 2°T); Guilherme e Morelos (Furch, aos 19′ do 2°T). Técnico: Fábio Carille.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hélder (Romisson, aos 15′ do 2°T), Raphael Forster e Alan Santos; Rodrigo Souza (Vitinho, aos 7′ do 2°T), Lucas Lima, Hugo Sanches (Vitor Ricardo, intervalo) e Arthur Henrique; Luiz Filipe (Kauã, intervalo) Matheus Régis (Wesley Dias, aos 39′ do 2°T) e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

Gols: Morelos, aos 27′ do 1°T (1-0); João Paulo, aos 25′ do 2°T (1-1) e Willian, aos 41′ do 2°T (2-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelo: Otero e Willian (SAN); Raphael Forster, Matheus Régis e Vitinho (SBR)

