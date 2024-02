Cruzeiro vence Pouso Alegre e avança às semifinais do Mineiro

O Cruzeiro garantiu, no fim da manhã deste domingo (25/2), a sua classificação para a fase semifinal do Campeonato Mineiro. Em jogo pela penúltima rodada da fase de grupos, foi até Uberlândia e venceu o Pouso Alegre por 2 a 0, gols de William e Dinenno. Matheus Pereira desperdiçou um pênalti e a Raposa ainda perdeu pelo menos sete outras chances. Durante o segundo tempo, entraram Cifuentes e Villalbam, que fizeram suas estreias.

A vitória levou o Cruzeiro aos 16 pontos, em primeiro lugar no Grupo A. Passou o Tombense, que tem 15 pontos. Contudo os dois vão à semifinal (NR: time de Tombos será, na pior das hipóteses, o melhor segundo colocado geral). Alem deles, Atlético (líder do Grupo B) e América (líder do Grupo C) também confirmaram classificação. Assim, resta, na última rodada, apenas definir quais serão os confrontos das semis.

Já o Pouso Alegre (que vendeu o seu mando de campo a empresários e jogou em Uberlândia, bem longe de sua cidade, 567km) parou nos seis pontos. Dessa forma, é o penúltimo colocado geral. Assim, ainda tenta escapar do Grupo da Morte. Pelo regulamento, os três últimos da fase de grupos jogam um triangular que define quais os dois times que cairão à Segundona.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

Cruzeiro abre vantagem no primeiro tempo

Apesar de levar um sisto aos dois minutos, num chute de Gabriel Neto que roçou a trave de Rafael Cabral, o Cruzeiro fez valer a sua maior qualidade. Mesmo sob forte calor em Uberlândia, a Raposa foi sempre muito mais perigosa. Dinenno acertou uma na trave e, aos 12, chegou ao gol. Aos 12, Marlon cruzou e o outro lateral, William apareceu batendo com força. A bola bateu no zagueiro Vinicou e entrou. Pouco depois, William avançou pela direita e cruzou sob medida para o Peixinho certeiro de Dinenno. Justiça total para um Cruzeiro que foi mais dominante (62% de posse) e deu mais finalizações ( 7 a 2).

Gols perdidos em profusão

No segundo tempo a Raposa treve três ótimas oportunidades para ampliar antes dos 15 minutos. Aos cinco, Chester Richards fez pênalti em Matheus Pereira. O mesmo Matheus cobrou e o goleiro Tghahi Braga defendeu. Dois minutos depois, Zé Ivaldo deu de bandeja para Matheus Pereira, na pçequena área, perde o gol mais dfeito do jogo. Aos 15, Zé Ivaldo mandou no travessão. Na reta final, Larcampon promoveu as estreias de Cifuentes e Villalba. E o time perdeu mais gols feitos com Mateus Vital, Robert e Dinenno. Ficou no 2 a 0. Barato para o Pouso Alegre, que quase fez um gol no último ataque. Mas o Cruzeiro tem de melhor a pontaria.

POUSO ALEGRE 0X2 CRUZEIRO

7ª Rodada (penúltima) do Campeonato Mineiro

Data: 25/2/2024

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Léo Príncipe (Chester Richard, Intervalo), Alex Alves, Lucas e Vinício; Magno, Henrique Rocha (Henrique Caivano, 13’/2ºT), Felipe (João Henrique, 28’/2ºT) e Lucas Nathan (Fillipy, 13’/2ºT); Gabriel Neto (Paulo Henrique, 34’/2ºT)e Christian. Técnico: Gustavo Brancão

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Villalba, 40’/2ºT); Lucas Romero (Machado, 30’/2ºT), Lucas Silva (Cifuentes, 30’/2ºT) e Matheus Pereira; Rafael “Papagaio” Elias (Robert, 21’/2ºT), Arthur Gomes (Mateus Vital, 21’/2ºT) e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Gols: William, 29’/1ºT (0-1); Dinenno. 40’/1ºT (0-2)

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Auxiliares: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Cartões Amarelos: Vinicio, Lucas (POU)

