Bigode comemora vitória do Santos e enaltece torcida

O Santos venceu o São Bernardo, por 2 a 1, na manhã deste domingo (25/2), no Morumbis, em jogo do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe, aliás, foram anotados por Morelos, no primeiro tempo, e Bigode, na etapa complementar. O time do ABC chegou a empatar a partida, com gol contra de João Paulo. Mas o Santos conseguiu a vitória.

Para o atacante santista Willian Bigode, é preciso destacar a participação da torcida. Afinal, para ele, a energia da arquibancada criou um clima diferente no estádio para a partida do Peixe.

“Primeiro é enfatizar esta atmosfera, claro que a gente sabe que neste horário é mais propício ainda para termos mais famílias, crianças, pessoas de mais idade. A gente fica feliz de, dentro de campo, poder corresponder com esta vitória para eles”, salientou.

Bigode dedica vitória a colegas do Santos e família

Bigode ressaltou ainda que o jogo foi difícil. Ele dedicou o gol feito na manhã deste domingo aos companheiros e familiares.

“Claro que isso aqui é fruto de um trabalho, teve uma entrega pra dentro de campo da equipe, fazer o que o Fábio (técnico) pede, uma assistência, um gol e hoje com menos tempo, um jogo difícil. O São Bernardo é uma equipe muito entrosada , uma equipe também experiente , com jogadores de qualidade e a gente sabia que não iria ser fácil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, finalizou.

O Santos é o líder do Grupo A do Campeonato Paulista, com 22 pontos conquistados. A campanha do Peixe até agora tem sete vitórias, um empate e duas derrotas.

