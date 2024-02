Estreante do Cruzeiro comemora vitória e espera superação por eliminação na Copa do Brasil

O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre, por 2 a 0, na manhã deste domingo (25), em duelo do Campeonato Mineiro. O jogo rolou no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O volante equatoriano, José Cifuentes, afinal, fez sua primeira partida oficial com a camisa celeste e comemorou.

O atleta disse que o triunfo é positivo para superar os problemas vividos recentemente, como a eliminação na Copa do Brasil, após derrota por 2 a 0 para o Sousa. Ele acredita, inclusive, que, se a equipe seguir com a mesma pegada, a torcida terá motivos para comemorar.

“Muito emocionante estrear com vitória, depois do que vivemos na quarta anterior. Agora o momento é seguir, estamos muito focados no que vem pela frente, a equipe está trabalhando pra isso, e estou convencido de que se seguirmos assim, trabalhando bastante e focados, vamos bem”, destacou

Com a vitória sobre o Pouso Alegre, o Cruzeiro garantiu sua classificação para a fase semifinal do Campeoanto Mineiro. A vitória levou o Cruzeiro aos 16 pontos, em primeiro lugar no Grupo A. Passou o Tombense, que tem 15 pontos. Contudo os dois vão à semifinal (NR: time de Tombos será, na pior das hipóteses, o melhor segundo colocado geral).

