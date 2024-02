Liverpool vence Chelsea nos acréscimos e é campeão da Copa da Liga

O Liverpool é o campeão da Copa da Liga Inglesa 2023/24. Neste domingo (25/2), em Wembley bateu o Chelsea na prorrogação por 1 a 0, após 0 a 0 no tempo normal. Apesar do placar em branco nos 90 minutos, o jogo foi emocionante, com muitas chances, bolas na trave e um gol anulado para cada lado. E o Liverpool, mesmo desfalcadíssimo e com muitos garotos em campo, levou a melhor. O gol foi de Van Dijk (que também tinha feito tento anulado do seu time), a dois minutos do fim do tempo-extra. E muita festa para Jurgen Klopp. O treinador que deixará o Liverpool no fim da temporada, soma mais um caneco na sua vasta coleção.

Esta foi a décima conquista do Liverpool, que ganhou também em 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 e 2022. É o maior campeão. Os Blues tentavam o sexto caneco. Afinal, levou em 1965, 1998, 2005, 2007 e 2015.

Liverpool e Chelsea, emoção, gols anulados e 0 a 0

O primeiro tempo foi muito disputado. Se o Liverpool mandou uma na trave, com Gapko, e parou nas boas defesas de Petrovic, o Chelsea também fez das suas. O goleiro Kelleher teve trabalho e o time lamentou demais que o belo gol de Sterling fosse anulado por um impedimento de milímetros. No geral, o Liverpool foi um pouco melhor. Mesmo sem o goleiro Alisson, o lateral Alexander -Arnold, o meia Jota e o atacante Darwin Núñez. Todos fora.

No segundo tempo, o jogo seguiu muito bom. E, aos 16 minutos, o Liverpool chegou ao gol. Um chuveirinho na área encontrou Van Dijk livre. Ele cabeceou sem chance para Petrovic. Após análise por três minutos no VAR, o árbitro anulou. Segundo 0 a 0. Contudo, depois dos 25 minutos, o Chelsea passou a ser mais perigoso. E teve tudo para marcar com Gallagher (três vezes, uma na trave) e Sterling. Mas foi uma chance nos acréscimos que foi a mais incrível. Palmer chutou para defesa com o pé de Kellher, que ainda encaixou um chute que veio do seu rebote. Assim, placar em branco e prorrogação.

Na prorrogação, dá Liverpool

No tempo extra, quem assustou primeiro foi o Liverpool. O garoto Dans quase marcou de cabeça aos três minutos. Petrovic salvou o Chelsea. O jogo seguiu lá e cá. Nos minutos finais, o LIverpool quase marcou numa cabeçada de outro garoto, Elliot, na trave. Na volta, Dans não conseguiu a conclusão. Petrovic voltou a salvar. Porém, aos 13 minutos, o Liverpool teve um escanteio pela direita. Tsmikas cobrou e o zagueiro Van Dijk mandou para a rede. Liverpool, com a meninada em campo, dez vezes campeão da Copa da Liga Inglesa.

