PSG empata com Rennes em pênalti polêmico no último lance do jogo

Um gol do português Gonçalo Ramos, de pênalti polêmico, aos 51 minutos do segundo tempo, evitou que o PSG perdesse, em casa, para o Rennes. No fim, 1 a 1. O jogo deste domingo (25/2) foi pela 23ª rodada do Campeonato Francês. Apesar do empate, o PSG é líder com folga na França, com 54 pontos. Onze pontos a mais do que o Brest. O Rennnes (que marcou com Gouiri) tem 35 pontos, em sétimo lugar. Mas ainda na briga por uma posição que o coloque em alguma liga europeia.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

Com Marquinhos fora de ação por lesão, o PSG entrou com outro brasileiro na zaga, Lucas Beraldo. O ex-São Paulo fez um bom jogo. Porém, mesmo com o PSG mais bem postado, foi o Rennes que seguiu para o intervalo com a vantagem. Aos 32 minutos, Gouiri saiu da marcação do protuguês Danilo e bateu para colocar 1 a 0 no placar. No segundo tempo, o Rennes teve tudo para amplar aos 23 minuto. Após receber da esquerda, livre, na cara de Donnarruma , o 14 finalizou para fora. E teve de lamentar muito a chance mais clara do jogo que ele desperdiçou.

Pênalti salva o PSG

Por mais que o PSG buscasse o ataque e tentasse espaços para a finalização, o Rennes conseguiu se fechar bem. Assim, parecia que conseguiria a vitória. Porém, nos acréscimos, Gonçalo Ramos recebeu na área e num lance confuso, caiu na área quando o goleiro Mandanda foi para o abafa e mandou a escanteio. O juiz nada marcou. Mas o VAR o chamou para analisar o lance. E o juiz deu a penalidade muito discutível. Gonçalo Ramos bateu e deixou tudo igual. Foi dar a saída de bola e o jogo acabar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.