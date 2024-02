Lautaro brilha, Inter goleia e está disparada na ponta do Italiano

A Inter de Milão está sobrando no Italiano. Neste domingo (25/2), foi até Lecce e goleou o time da casa, no Estádio Via del Mare: 4 a 0. Assim, a atual campeã caminha com firmeza rumo a mais um título da Liga. Afinal, vai aos 66 pontos, nove a mais do que a vice-líder Juventus e ainda tem menos um jogo. O Lecce, com seus 24 pontos, permanece numa zona perigosa. É o 14º colocado, mas está apenas quatro pontos à frente do Verona, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O artilheiro argentino Lautaro Martínez mais uma vez se destacou, fazendo dois dos gols dos interistas. O primeiro do artilheiro da Série A foi o seu centésimo em Italianos. Os demais tentos foram de Frattesi e do zagueiro De Vrij.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Inter deslancha no segundo tempo

A estratégia do Lecce para a partida era se fechar na defesa, partir em desabalada carreira rumo ao ataque quando tinha a bola e buscar a finalização a qulquer custo. E o time fez isso. Tanto que terminou a partida com apenas 38% de posse, mas 14 finalizações. Bem mais do que a Inter (nove). Porém, apenas uma foi na direção do gol de Audero. O time de Milão, por sua vez, teve volume. E apesar da forte marcação, foi para o intervalo com 1 a 0. O gol veio aos 15 minutos, Mkhitaryan tocou para Lautaro entrar na área em velocidade e bater na saída do goleiro Falcone.

Se o primeiro tempo foi mais complicado para a Inter chegar ao gol, na etapa final a coisa mudou. Aos nove minutos, Quando Frattesi apareceu livre na área para concluir a ótima jogada de Sánchez e fez 2 a 0, abriu de vez a porteira dos visitantes. Dois minutos depois, o Lecce perdeu a bola no meio de campo. Frattesi recebeu e tocou para a conclusão de Lautaro Martínez, que se jogou na bola e comemou seu segundo gol na partida. Aos 24, após escanteio cobrado por Di Marco, de Vrij marcou o quarto, de cabeça.

Jogos da 26ª rodada do Italiano

Sexta (23/2)

Bologna 2×0 Verona

Sábado (24/2)

Salernitana 0x2 Monza

Sassuolo 2×3 Empoli

Genoa 2×0 Udinese

Domingo (25/2)

Juventus 3×2 Frosinone

Cagliari 1×1 Napoli

Lecce 0x4 Inter de Milão

Roma x Torino – 14h30

Milan x Atalanta – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.