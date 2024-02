Domingo de Internacional x Grêmio. Este duelo pelo Gauchão definirá quem terminará em primeiro lugar geral na primeira fase do Estadual. Afinal, o Inter lidera com 22 pontos e só pode ser alcançado pelos gremistas, que estão com 20. E este Gre-Nal 441 vai ter a cobertura pra lá de especial da Voz do Esporte. Ela inicia a transmissão a partir das 16h30 (de Brasília) com Diego Mazur no comando e, com o apito do juiz, nas reportagens.