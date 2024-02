Neste domingo (25), às 20h (de Brasília), Corinthians e Ponte Preta fazem um jogo decisivo pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Timão é lanterna do Grupo C, com dez pontos, e tem de vencer ou periga ficar fora das quartas. A Ponte, por sua vez, está em terceiro no Grupo B, com 13 pontos e mira entrar no G2. A Voz do Esporte transmite a partir das 18h30 (de Brasília). Este duelo tradicionalíssimo e importante terá a narração do premiado Cesar Tavares.