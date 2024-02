Líder do Português, Benfica goleia Portimonense e pressiona rival

O Benfica voltou a abrir frente na liderança do Campeonato Português. Neste domingo (25), os Encarnados golearam por 4 a 0 o Portimonense no Estádio da Luz, pela 23ª rodada. Rafael Silva (duas vezes), David Neres e Di María anotaram os gols. Assim, o clube de Lisboa chega a 58 pontos, três a mais que o Sporting, que ainda joga neste domingo. O Portimonense, por outro lado, continua em 14º lugar, estacionado com 22 somados.

Veja a classificação do Campeonato Português

O time do técnico Roger Schmidt chega ao seu quarto triunfo nos últimos seis jogos e mantém um retrospecto poisitivo diante do Portimonense, que segue na luta contra o rebaixamento para a Segunda Divisão. A equipe do treinador Paulo Sérgio não sabe o que é vencer há quase um mês, quando derrotou o Boavista.

Jogos da 23ª Rodada

Sexta-feira (23/2)

Arouca 3×2 Famalicão

Sábado (24)

Farense 1×1 Moreirense

Estrela Amadora 1×1 Chaves

Vitória de Guimarães 0x2 Casa Pia

Domingo (25)

Vizela 3×3 Estoril

Gil Vicente x Porto

Benfica x Portimonense

Rio Ave x Sporting

Segunda-feira (26)

Boavista x Braga – 17h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.