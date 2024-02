Pedro celebra sequência de gols e ignora críticas: ‘Nada me abala’

A estrela de Pedro voltou a brilhar. O camisa 9 marcou na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e manteve a boa fase com o Manto Sagrado. Após ser vaiado na goleada sobre o Boavista por 4 a 0, o centroavante fez as pazes com a torcida no Fla-Flu e minimizou as críticas.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

“Nada vai me abalar, tanto elogios quanto as vaias. Vou ser sempre o mesmo, procurar evoluir e seguir focado, como sempre fiz desde que cheguei no Flamengo. Quero agradecer pelos gols e pela vitória. Foi um jogo especial porque fiz homenagens para meus filhos e minha esposa. Espero fazer mais gols para fazer mais homenagens”, disse o camisa 9, que será papai de gêmeos.

Com o gol marcado, Pedro chegou a sete no Carioca e tem um a menos que Carlinhos, do Nova Iguaçu, na disputa pela artilharia. Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo se aproximou do título da Taça Guanabara. O Rubro-Negro se isolou na liderança com 24 pontos e abriu três de vantagem para o segundo colocado. Na última rodada, o Mais Querido enfrenta o Madureira, no Maracanã.

