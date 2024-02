André minimiza pressão para Recopa após derrota no Fla-Flu

O alerta foi ligado nas Laranjeiras. Após perder para o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, o Fluminense se complicou na disputa pelo título do turno do Estadual e, agora, terá que juntar os cacos na véspera da final contra a LDU, do Equador, pela Recopa Sul-Americana. O volante André, no entanto, minimizou a pressão, e reiterou a necessidade de virar a página para a decisão continental.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

“Jogamos mesclado. O professor (Fernando) Diniz tentou botar quem estava melhor para esse jogo. Temos que avaliar por partes. Fizemos um ótimo primeiro tempo, onde conseguimos controlar. Já no segundo tempo, tomamos um gol bobo que influenciou no resto da partida e não conseguimos impor nosso jogo. Quinta-feira é outro jogo. No primeiro jogo lá (em Quito) fomos prejudicados pela altitude, mas agora temos tempo para descansar e focar”, disse André.

Jejum contra rivais

A derrota para o Flamengo manteve o jejum do Fluminense em clássicos. A última vitória tricolor contra os rivais aconteceu no jogo de volta da final do Campeonato Carioca de 2023, quando goleou o próprio Flamengo por 4 a 1. Desde então, foram 10 jogos, cinco empates e cinco derrotas. Neste ano, empatou sem gols com o Vasco e foi derrotado pelo Rubro-Negro. Na última rodada da Taça Guanabara, enfrenta o Botafogo.

Com a derrota diante do Flamengo, o Fluminense se manteve em segundo lugar com 21 pontos e, desta forma, se afastou a disputa pelo título da Taça Guanabara. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (29), contra a LDU, do Equador, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, o time equatoriano venceu por 1 a 0, na altitude de Quito. Sendo assim, em caso de empate no placar agregado a decisão será nos pênaltis.

