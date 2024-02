Tite destaca equilíbrio do Flamengo: ‘Tivemos uma supremacia’

O Flamengo colocou uma mão e meia no título da Taça Guanabara. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada, e abriu três pontos de vantagem na liderança da competição. O técnico Tite destacou o equilíbrio da equipe e elogiou o desempenho no clássico contra o vice-líder e atual bicampeão carioca.

“Na vida, no esporte e em tudo, as pessoas acham que equilíbrio é fácil. Mas é muito difícil. Tem diferentes jogos dentro do jogo. O primeiro tempo foi equilibrado, mas no segundo tempo tivemos uma supremacia muito grande e nos fizemos merecedores do placar. Quando falo de equilíbrio, falo de uma equipe que fez mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente”, disse Tite.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo chegou aos 24 pontos e, desta forma, abriu três de vantagem na liderança. Na última rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Madureira, enquanto o Tricolor das Laranjeiras, vice-líder da competição, tem clássico com Botafogo.

