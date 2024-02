Santos tem renda milionária em jogo no Morumbis

O Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1 neste domingo (25), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Mais que a vitória, o Peixe conseguiu colocar 50.132 mil santistas no Cícero Pompeu de Toledo e agora ostenta o melhor público do Estadual. Além disso, garantiu uma renda milionária para o clube.

Com o público deste domingo, o clube da Vila Belmiro arrecadou R$ 2.026.735,00. Não houve pagamento de aluguel do estádio, já que no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Peixe emprestou sua casa ao São Paulo. Assim, em comum acordo, os clubes não cobraram taxas um do outro.

Para efeito de comparação, a arrecadação na partida deste domingo superou o valor de todas as bilheterias dos jogos do Santos no Paulistão de 2022. Naquela época, o Peixe viu R$ 1,2 milhão entrar em seus cofres.

A ideia da atual diretoria é reaproximar o time de seus torcedores na capital paulista. Há a promessa por parte do presidente Marcelo Teixeira de que o Peixe atue mais na cidade de São Paulo para potencializar seus ganhos com bilheteria e aumentar o público nos estádios.

Isso porque a Vila Belmiro tem capacidade para apenas 16 mil pessoas. Além disso, o estádio deve entrar em reforma em breve e deve ser fechado nos próximos anos, enquanto a obra acontece. Por fim, existe um acordo com a concessionária que administra o estádio do Pacaembu para mandar algumas partidas por lá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.