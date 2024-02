Aguero fala sobre chance de retomar a carreira profissional

Dentro de campo, certamente as coisas não funcionaram, no último fim de semana, como Sergio Aguero gostaria. Isso porque o clube do qual é torcedor, Independiente, perdeu o clássico diante do Racing, em casa, por 1 a 0.

Entretanto, quando foi entrevistado pelo programa ‘Paso a Paso‘, da emissora argentina ‘TyC Sports’, ele tinha um ótimo motivo a ser abordado: a chance alimentada recentemente de que ele volte a prática do futebol em nível profissional.

Era notória a felicidade de hoje ex-jogador com a mera possibilidade que foi reforçada em mensagem enviada para ele de seu cardiologista. Porém, isso não deixou de fazer com que ele, ao mesmo tempo, também fizesse pontuações em tom de cautela:

“O importante é que estou bem, isso é fundamental. Meus exames estão bons, estou treinando, jogando várias partidas com amigos. Agora, tenho dois torneios pela frente e verei como estou me saindo, terei essas sensações. Obviamente, todos estão animados, mas não estou prometendo nada. Antes, como disse o cardiologista, preciso fazer vários exames. Sempre há esperança.”

A última partida profissional disputada por Aguero foi com o Barcelona, em 30 de outubro de 2021, diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Na oportunidade, ele deixou o gramado do Camp Nou aos 41 minutos do primeiro tempo após passar mal durante o confronto. Posteriormente, exames detectaram o quadro de arritmia cardíaca em quadro que o impossibilitava de continuar atuando.

