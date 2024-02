Trio do Fluminense é dúvida para Recopa Sul-Americana

Fernando Diniz pode contar com três desfalques importantes no jogo decisivo da Recopa Sul-Americana. Afinal, Samuel Xavier, Marlon e Marcelo estão com problemas físicos e são dúvidas para partida entre Fluminense e LDU.

Samuel Xavier está com uma lesão em um dos joelhos e vem sendo desfalque nos últimos jogos do Fluminense. Marcelo, por outro lado, está com dores no tendão do pé e precisou ser ausência no clássico de domingo (25/02). Já Marlon saiu do Maracanã com incômodo em um dos joelhos e também preocupa para Recopa Sul-Americana. A contusão do zagueiro foi confirmada por André depois do jogo.





LEIA MAIS: Diniz vê placar justo e foca na Recopa: ‘Inédito para o Fluminense’

Dúvidas do Fluminense para Recopa

Depois do clássico entre Flamengo e Fluminense, Fernando Diniz comentou sobre as situações de Samuel Xavier e Marcelo. O técnico concedeu uma entrevista para imprensa e confirmou que os laterais tricolores são dúvidas para Recopa Sul-Americana.

“Os dois são dúvidas (Samuel Xavier e Marcelo). Vai depender da melhora do Marcelo e do Samuel, e como ele vai reagir aos treinamentos. Não tenho como dizer de maneira muito precisa se vamos poder contar com eles ou não”, disse Fernando Diniz.

LEIA MAIS: André minimiza pressão para Recopa após derrota no Fla-Flu

Apesar dos possíveis desfalques, Fernando Diniz vai contar com um reforço importante na Recopa Sul-Americana. Afinal, Keno está recuperado das dores do calcanhar esquerdo. O camisa 11 foi desfalque no Fla-Flu, mas está confirmado na decisão. Além disso, John Kennedy também é presença garantida em campo. O atacante esteve suspenso do jogo de ida por conta da expulsão na final da Libertadores, mas está relacionado para partida de volta.

Aliás, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões da competição. É importante lembrar que o duelo de ida terminou 1 a 0 para equipe equatoriana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.