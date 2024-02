Real Sociedad x Mallorca: onde assistir, escalações

Real Sociedad e Mallorca decidem, nesta terça-feira (27/2), quem ficará com uma das vagas para a final da Copa do Rei. Após empate sem gols no jogo de ida das semifinais, as equipes voltam a se encontrar, desta vez em San Sebástian, no Estádio Anoeta, às 17h30 (de Brasília).

Na outra chave do torneio, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam na quinta-feira. No primeiro jogo, o time de Bilbao venceu por 1 a 0, com gol de Álex Berenguer.

Onde assistir

A ESPN 2 (TV fechada) e Star+ (streaming) transmitem a partida a partir das 17h30.

Como estão Real Sociedad e Mallorca

A Real Sociedad, tricampeã da Copa do Rei (1989, 1987 e 2020), chega para essa partida com apenas uma vitória em todo o mês de fevereiro. O êxito, aliás, foi justamente contra o Mallorca por 2 a 1, com gols de Takefusa Kubo e Mikel Merino, pelo Campeonato Espanhol. Aliás, Kubo é um dos destaques do time de Imanol Alguacil até aqui.

A Copa do Rei pode ser a grande felicidade neste momento para o torcedor do Real Sociedade. Afinal, a equipe foi derrotada pelo PSG por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de finais da Champions League e perdeu posições no Campeonato Espanhol, atualmente na sétima posição.

Da mesma forma, o torcedor do Mallorca espera ver seu time voltar a dar alegria na Copa do Rei (foi campeão em 2003), já que no principal torneio local passa sufoco. Atualmente, é o 16° colocado, com seis pontos na frente do primeiro time na zona de rebaixamento. O veterano treinador Javier Aguirre monta um time cauteloso, mas com dois homens de frente: Radonjić e Muriqi.

REAL SOCIEDAD X MALLORCA

Copa do Rei – Semifinal (Volta)

Data e horário: 27/2/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Reale Arena, San Sebástoian (ESP)

REAL SOCIEDAD: Remiro; Hamari Traoré, Le Normand, Pacheco e Galán; Brais Méndez, Zubimendi, Merino e Zakharyan; Kubo e André Silva.Técnico: Imanol Alguacil

MALLORCA: Rajković; Nacho Vidal, Valjent, Nastasić e José Copete; Lato, Darder, Mascarell e Manu Morlanes; Radonjić e Muriqi. Técnico: Javier Aguirre

Árbitro: Jesus Gil

Auxiliares: Javier Nicolás e Jaime Latre

VAR: Valentín Pizarro

