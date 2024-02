Samuel Xavier treina no Fluminense e pode ficar à disposição de Diniz

O Fluminense treinou, nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho de olho na decisão diante da LDU. Assim, a atividade contou com o retorno do lateral direito Samuel Xavier. O jogador vinha se recuperando de dores no joelho direito e participou da atividade com bola no campo. Com isso, o técnico Fernando Diniz pode ter o atleta à disposição para o duelo com o time equatoriano na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ao longo da atividade, o lateral , que ainda não atuou na temporada, treinou com uma proteção na cabeça, visto que realizou um implante capilar. Em 2024, Guga foi titular na lateral-direita nos jogos em que o time principal atuou. Samuel chegou a ser relacionado para o confronto com o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, porém sentiu no aquecimento.

Renovação de contrato

Na última semana, o Fluminense confirmou a renovação de contrato de Samuel Xavier até o fim de 2025. Nesse sentido, o jogador tinha vínculo com clube carioca até o fim desta temporada e estendeu por mais um ano.

Dessa forma, o lateral chegou ao Tricolor no início de 2021. Desde então, tornou-se titular absoluto e peça importante para a equipe na conquista inédita da Copa Libertadores. Ao todo, o jogador já soma 150 jogos, seis gols e sete assistências com a camisa tricolor.

Na campanha do título continental Samuel Xavier foi decisivo nos jogos de ida e volta das oitavas de final. No confronto diante do Argentinos Juniors-ARG, ele marcou o gol do empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires. Além disso, fez o tento que abriu a vitória por 2 a 0 na volta, no Maracanã. Por fim, o atleta também conquistou o bicampeonato do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara.

