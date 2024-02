Messi e Haaland são nomeados para o Prêmio Laureus

Os craques Lionel Messi e Erling Haaland estão entre os nomeados para o Prêmio Laures 2024 de esportista masculino do ano. Os jogadores de Inter Miami e Manchester City, respectivamente, foram os únicos futebolistas da lista que ainda conta com Novak Djokovic (tênis), Mondo Duplantis (atletismo), Noah Lyles (atletismo) e Max Verstappen (piloto de Fórmula 1).

O Prêmio Laureus é considerado o ‘Óscar’ do esporte e a cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 22 de abril, em Madri, na Espanha.

Outros prêmios serão concedidos, como o de esportista feminina do ano, com destaque para nomes como Aitana Bonmatí (futebol) e Iga Swiatek (tênis). Além disso, serão reconhecidas a equipe do ano. A seleção da Espanha, campeã do mundo no futebol feminino, e o Manchester City, vencedor da Champions, estão entre os indicados.

