Após revés para o rival, Fluminense aumenta jejum em clássicos

Apesar de ser o atual bicampeão do Carioca, o Fluminense deixou para trás a fama de ‘”Rei do Rio” e emplacou uma sequência negativa em clássicos. Com o revés por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (25), o Tricolor chegou ao décimo confronto contra um arquirrival em que saiu de campo sem vitória.

Vale destacar que a pior sequência em clássicos aconteceu em dois momentos da centenária história do clube carioca. A primeira delas no início de seu pior momento entre 1995 e 1996 e o segundo entre 1961 e 1962. Em ambas, a equipe ficou 13 partidas sem saber o que era vencer Flamengo, Vasco ou Botafogo em sequência. Nos anos 90, somou 7 derrotas e 6 empates; já nos anos 60, foram 11 derrotas e 2 empates.

A última vitória do Tricolor em clássicos aconteceu no dia 9 de abril de 2023, quando goleou o Flamengo por 4 a 1, pelo jogo de volta da final do Carioca. Desde então, foram 10 jogos, cinco empates e cinco derrotas. Este é o pior jejum desde 2021, quando ficou 12 partidas sem vencer os rivais.

Sequência negativa em clássicos

1 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 25/02 – Campeonato Carioca

2 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 14/02 – Campeonato Carioca

3 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 11/11 – Campeonato Brasileiro

4 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – 08/10 – Campeonato Brasileiro

5 – Fluminense 2 x 4 – 16/09 – Campeonato Brasileiro

6 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/07 – Campeonato Brasileiro

7 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 01/06 – Copa do Brasil

8 – Fluminense 0 x 1 – Botafogo – 20/05 – Campeonato Brasileiro

9 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05 – Copa do Brasil

10 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 06/05 – Campeonato Brasileiro

Piores marcas em clássicos

1995/1996: 13 clássicos sem vitória;

1961/1962: 13 clássicos sem vitória;

2012/2013: 12 clássicos sem vitória;

2011/2021: 12 clássicos sem vitória;

2023/2024: 10 clássicos sem vitória.

