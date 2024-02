Luton Town x Manchester City: escalações e onde assistir

O Manchester City deixa a disputa pela liderança da Premier League de lado e encara o Luton Town nesta terça-feira (27), às 17h, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. As equipes se enfrentam no Kenilworth Road, em duelo único. Quem vencer garante vaga nas quartas de final.

Como chega o Luton Town

O principal objetivo do Luton Town na temporada é permanecer na elite do futebol inglês. O time ocupa a 18ª posição na Premier League, com 20 pontos, quatro a menos que o Nottingham Forest, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

No entanto, o Luton vira a chave nesta terça-feira e vai tentar utilizar a vantagem de jogar em casa para conquistar um resultado que pode ser histórico na Copa da Inglaterra, caso elimine o atual campeão. Ao mesmo tempo, a equipe chega embalada após eliminar o Everton por 2 a 1, fora de casa, no duelo que garantiu a vaga nesta fase de oitavas de final.

Mas, o Luton ainda terá uma série de desfalques para enfrentar o poderoso City. Tom Lockyer, Marvelous Nakamba, Jacob Brown e Mads Andersen, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City deixa a briga pela liderança da Premier League e vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Além de todo favoritismo, o técnico Pep Guardiola terá praticamente todos os seus jogadores à disposição. O único desfalque fica por conta do zagueiro Gvardiol, lesionado.

O City vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, na Premier League e se manteve na vice-liderança, com 59 pontos, um a menos que o líder Liverpool. Além disso, o time chega embalado após eliminar o Tottenham, fora de casa, na fase anterior.

Luton Town x Manchester City

Oitavas de final da Copa da Inglaterra

Data e horário: terça-feira, 27/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Kenilworth Road, em Luton (ING)

Luton Town: Tim Krul; Reece Burke, Teden Mengi e Amari’l Bell; Chiedozie Ogbene, Sambi Lokonga, Ross Barkley e Alfie Doughty; Tahith Chong, Andros Townsend e Carlton Morris. Técnico: Rob Edwards.

Manchester City: Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias e Nathan Ake; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, De Bruyne, Jérémy Doku e Julián Álvarez; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Thomas Bramall (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

