Sentença amena de Daniel Alves causa indignação

A Justiça espanhola, no dia 22/2, sentenciou Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate em Barcelona. Mas a decisão segue repercutindo. No Terrabolistas desta segunda-feira (26/2) a bancada comentou sobre o resultado do julgamento. E rolou um consenso: o jogador teve uma punição bem mais amena do que deveria.

“Considero uma vitória do Daniel Alves ganhou e as mulheres perderam. Era impossível ele não ser culpado pelo estupro. O máximo que poderia conseguir era a pena mínina. Foi o que aconteceu. Apenas 4 anos e 6 meses. Ele já pagou 13 meses e em mais um ano estará livre. E esta pena menor rolou porque ele pagou 150 mil euros emprestado pela familia Neymar”, disse Aline Küller, jornalistas do Terra.

Convidado da semana, Douglas Araújo, da Radio Capital, disse que ficou indignado com a decisão de uma pena menor pelo fato de Dani Alves ter a sua pena diminuída por ter pago, em juízo, um alto valor. Tremenda injustiça.

“Como mensurar o prejuízo de pessoa que sofre violencia sexual? Daniel Alves pode apodrecer na cadeia, como deveria acontecer com o Robinho. Bandido é bandido em qualquer lugar do mundo. E estuprador também. Mas ficou provado que se pode comprar a liberdade. Quem tem dinheiro e bons advogados, se sobressai”.

Daniel Alves rumo ao ostracismo

O âncora disse que não fez sentido ele ter uma punição tão leve pelo crime que cometeu. Mas espera que o jogador, que já teve o seu nome retirado das lendas do Barcelona, seja esquecido e relegado ao ostracismo.

“Ficou barato. Daniel Alves teve carreira brilhante como atleta, um dos melhores laterais que vestiram a camisa da Seleção, Mas rasgou tudo. Que Daniel caia no ostracismo e ninguém mais lembre de você e que pague pelo que fez. A pena não vai apagar a dor desta vítima, a memória dessa pessoa ele conseguiu destruir. Que você, Daniel Alves seja esquecido”.

