Carlos Miguel ainda acredita na classificação do Corinthians

O Corinthians vive uma situação bastante incômoda no Campeonato Paulista e tem poucas chances de se classificar para as quartas de final da competição. Último colocado no Grupo C, com dez pontos, a equipe precisa torcer contra a Inter de Limeira, que recebe o São Paulo na próxima quarta-feira (28), para continuar com possibilidades matemáticas nas últimas duas rodadas.

A situação ficou ainda pior após a derrota deste domingo, em casa, para a Ponte Preta, por 1 a 0. Resultado que frustrou a torcida e travou a boa sequência da equipe sob o comando do técnico português António Oliveira. Mesmo assim, o goleiro Carlos Miguel ainda acredita que o Timão tem a possibilidade de classificação. De acordo com ele, a equipe precisa ser inteligente para responder à altura nas partidas que ainda restam:

“Sei o que posso e o que nós ainda podemos fazer. Temos seis pontos para brigar e tentar uma classificação pois ainda temos chance. Independente do que outros vão fazer, nós temos que fazer o nosso papel. Tem dias que a vida não será apenas felicidade, você não vai só estar vencendo. Precisamos ter inteligência para sair da derrota num momento melhor do que agora”.

Nas últimas duas rodadas da primeira fase, o Corinthians enfrenta o Santo André, no próximo sábado, e o Água Santa, no dia 10, para se classificar. Além de contar com a derrota da Inter de Limeira no próximo jogo, também terá que vencer seus dois jogos e secar o time do interior paulista e o Mirassol, que enfrenta Portuguesa e São Bernardo.

