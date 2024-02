Santos tem dois desfalques certos para enfrentar o Bragantino

Dono da melhor campanha no Campeonato Paulista até o momento, o Santos terá alguns problemas para o confronto do próximo fim de semana, contra o Bragantino. Embora tenha festejado a vitória por 2 a 1, em cima do São Bernardo, o Peixe não terá os atacantes Otero e Willian Bigode para o próximo confronto. Ambos estão suspensos e, dessa forma, são baixas certas na partida da próxima semana.

Como o meia Cazares também não deverá jogar, por ainda estar em transição física, a equipe deverá ter uma cara bem diferente do meio para frente. A própria presença de Giuliano, que entrou em campo neste domingo, não é certa. Por outro lado, a equipe terá uma semana inteira de descanso para seu seguinte compromisso no estadual.

Já garantido no mata-mata do Paulistão, o Santos só tem mais dois jogos pela frente na primeira fase. Além do Bragantino, fora de casa, a equipe encerra sua participação na fase de grupos contra Inter de Limeira, no próximo dia 10. Com 22 pontos, o Peixe é líder isolado do Grupo A e pode terminar a primeira fase com uma campanha superior à do Palmeiras, atualmente com 21, mas uma partida a menos.

