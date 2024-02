Vasco é recebido com festa pela torcida em Santa Catarina

Na tarde desta segunda-feira (26), em Itajaí, em Santa Catarina, a torcida recebeu com festa a chegada do Vasco à cidade. O time enfrenta, nesta terça (27), o Marcílio Dias, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Desde as primeiras horas do dia, uma multidão de torcedores aguardava ansiosamente em frente ao hotel que hospedaria a delegação vascaína. O clima de expectativa só aumentou quando, por volta das 18h30, o ônibus oficial do clube chegou ao local.

Zagueiro do Vasco recebe abraço caloroso

Entre os primeiros a desembarcar estava Alexandre Mattos, diretor de futebol do Vasco, que prontamente se dirigiu aos torcedores para atender aos pedidos de fotos e autógrafos. A torcida, todavia, aclamou em especial os jogadores Léo e Medel.

O zagueiro brasileiro, em particular, recebeu um abraço caloroso de uma fã. Já o chileno Medel fez questão de circular pelo cercado do hotel, cumprimentando e agradecendo aos torcedores que ali estavam.

Como é característico na primeira fase da competição, a vaga será decidida em jogo único. Os visitantes, contudo, entram em campo com a vantagem do empate. Ao Marcílio, por fim, resta a missão de vencer para avançar.

