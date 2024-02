Sporting Cristal x Always Ready: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Sporting Cristal (PER) recebe o Always Ready (BOL) pela segunda fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Nacional do Peru, na capital Lima, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Sporting Cristal

Os peruanos não terão vida fácil, afinal perderam por 6 a 1 no jogo de ida. Na altitude da cidade de El Alto, a 4.150 metros do nível do mar, a equipe comandada pelo brasileiro Enderson Moreira não teve chances. Agora, porém, em casa, o clube espera um dia inspirado para tentar reverter a desvantagem.

Como chega o Always Ready

Em situação confortabilíssima, os bolivianos podem perder até por quatro gols de diferença que avançam para a próxima fase. O jogo, contudo, será ao nível do mar, o que vai fazer os donos da casa serem mais dominantes. Quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Puerto Cabello (VEN) e Nacional (URU).

SPORTING CRISTAL (PER) X ALWAYS READY (BOL)

Libertadores 2024 – Segunda fase – Jogo de volta

Data e horário: 27/02/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (BOL)

SPORTING CRISTAL: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Martin Távara e Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell e Yoshimar Yotún; Santiago González, Joao Grimaldo e Martín Cauteruccio. Técnico: Enderson Moreira

ALWAYS READY: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez e José Carabalí; Pablo Vaca, Adalid Terrazas, Robson Matheus e Darlin Rodríguez; Dorny Romero e Wesley Tanque. Técnico: Oscar Villegas

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Antonio García (URU)

