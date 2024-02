Brasil x Panamá: onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira, que já está classificada para as quartas de final da Copa Ouro-2024, que acontece nos Estados Unidos, encerra a sua participação na fase de grupos na madrugada desta quarta-feira (28). Às 0h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, a Canarinho enfrenta o Panamá, que ainda não pontuou no torneio (lanterna do Grupo B). O Brasil, por outro lado, na ponta de cima da tabela, tem seis pontos.

O Brasil vem de duas vitórias. A primeira foi sobre Porto Rico, por 1 a 0. Posteriormente, bateu a Colômbia, pelo mesmo placar. Enquanto isso, o Panamá perdeu para Colômbia (6 a 0) e Porto Rico (2 a 1).

Onde assistir

A ESPN 4 e a Star+ transmitem a partida na madrugada de terça para quarta-feira, às 0h15.

Para o jogo contra o Panamá, o técnico Arthur Elias pode promover algumas mudanças, afinal sua equipe já está confirmada na próxima fase. A goleira Lelê, lesionada, é desfalque certo. Assim, na posição, Luciana vem sendo escalada como titular.

Fala, Arthur Elias

Após a vitória sobre as Cafeteras, Arthur Elias elogiou a equipe e disse estar pensando também nos Jogos Olímpicos de Paris. O treinador disse que além de estar em busca do título, ele também pretende observar e dar rodagem ao máximos de atletas visando a sequência do ano.

“Nossa meta vai ser sempre vencer. Mas paralelamente, nesta competição, está sendo a avaliação das possibilidades que nós temos, tanto de atletas em quem confio, quanto do sistema de jogo e das situações que podemos usar na primeira fase e nas estratégias para o mata-mata”, declarou o comandante brasileiro.

BRASIL X PANAMÁ

Copa Ouro-2024 – Grupo B – Terceira rodada

Data e horário: 28/02/2024, 0h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, San Diego (EUA)

BRASIL: Luciana; Julia Bianqui, Lauren, Rafaelle e Bia Mendes; Ary Borges, Aline Milene, Adriana, Bia Zaneratto e Debinha; Duda Santos. Técnico: Arthur Elias.

PANAMÁ: Bailey; Jaén, Natis, Baltrip Reyes e Espinosa; Kenia Rangel, Aldrith Quintero, Katherine Parris e Marta Cox; Natalia Mills e Riley Tanner. Técnico: Ignacio Quintana.

