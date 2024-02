Flamengo atinge marca inédita no Carioca

Uma das principais características do Flamengo de Tite é a consistência defensiva. O treinador conseguiu criar uma identidade em sua equipe, que sofreu apenas um gol no Campeonato Carioca. Aliás, isso resultou em uma marca inédita no Rubro-Negro: é a primeira vez na história do clube que a equipe não sofreu gols em nove das dez primeiras partidas do Campeonato Carioca.





Nesta primeira fase do estadual, a Taça Guanabara, o time da Gávea sofreu apenas contra o Nova Iguaçu, ainda na segunda rodada. Na ocasião, o Flamengo entrou em campo com um time repleto de garotos. Afinal, o time principal estava nos Estados Unidos disputando a FC Series (torneio de pré-temporada).

Após a vitória no clássico com o Fluminense, Tite, ao ser questionado sobre o momento da defesa do Flamengo, exaltou o equilíbrio de sua equipe.

“O primeiro tempo foi equilibrado. Mas no segundo tempo tivemos uma supremacia muito grande e nos fizemos merecedores do placar. Quando falo de equilíbrio falo de uma equipe que fez mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende, ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque é equilibrada. Uma parte é a consolidação e evolução constante. A gente busca isso”, explicou.

Dupla titular chama a atenção

A grande fase do Flamengo no setor defensivo passa, principalmente, pelo grande momento da dupla Léo Pereira e Fabrício Bruno. Os defensores estão demonstrando grande desempenho, rendendo elogios dos torcedores.

Aliás, tem quem defenda uma possível convocação dos rubro-negros para a Seleção Brasileira. Importante mencionar que esses jogadores trabalharam com o técnico Dorival Júnior, que dirige a Canarinho, no Flamengo.

Aproveitamento de Léo Pereira e Fabrício Bruno com Tite

Aliás, desde a chegada de Tite ao Flamengo em outubro de 2023, Léo Pereira e Fabrício Bruno formaram a dupla de zaga por mais vezes. Juntos, eles possuem 71% de aproveitamento (começando como titular). Foram nove vitórias, três empates e duas derrotas em 14 jogos.

