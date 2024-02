Após problema pessoal, Textor volta suas atenções na busca por técnico do Botafogo

Depois de ficar alguns dias afastado em virtude da morte da mãe, Dale Lovett, John Textor voltou à frente na busca por um novo treinador no Botafogo. Com a saída de Tiago Nunes, o Alvinegro segue de olho no mercado para encontrar o nome ideal para seguir o projeto desta temporada. Nos últimos dias, o norte-americano necessitou ficar próximo da família para confortá-los e organizar a despedida de sua progenitora.

O executivo segue à frente das tratativas para o novo comandante. Além disso, o Departamento de Futebol contribuiu para mapear o mercado e encontrar o profissional mais adequado para o momento do Glorioso. Apesar do auxílio, as conversas decisivas para a contratação serão feitas por Textor.

Perfil do profissional

Desde que Tiago Nunes deixou o clube, vários nomes chegaram até a pasta do Departamento de Futebol. Mesmo com uma decisão na fase preliminar da Libertadores, o Botafogo quer ser certeiro na contratação e não trazer um técnico apenas para ficar um período e que ajude o time a chegar até a fase de grupos.

Dessa forma, a cúpula alvinegra pensa em um perfil a médio prazo para ser um comandante além das quatro linhas. Assim, o clube carioca quer um profissional que auxilie na transição das categorias de base para o profissional e que consiga modificar o clima no vestiário.