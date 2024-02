Discurso de Arrascaeta e proximidade do título: veja os bastidores da vitória do Flamengo

O Flamengo venceu mais uma e está bem próximo do título da Taça Guanabara. Diante do Fluminense, no Maracanã, o Rubro-Negro teve uma atuação consistente e garantiu o triunfo por 2 a 0. Antes da bola rolar, Arrascaeta foi o responsável pelo discurso para motivar o elenco no vestiário, conforme exposto no vídeo dos bastidores da vitória.

“Rapaziada, no começo do jogo a gente vai para cima. Nós vamos para cima deles. A gente está descansado. Estamos bem fisicamente. Estamos treinando bem. Então, no começo do jogo vamos com tudo. Como falou o BH, depois a gente não pode deixar que o jogo fique dividido. Segura lá atrás que nós vamos ganhar lá na frente. Todo mundo defende, todo mundo ataca. Sempre juntos, isso é importante. O time que quiser ganhar aqui em casa vai ter que pagar um preço muito alto”, revelou as imagens da FlaTV.

Além disso, no vestiário, David Luiz e Gerson marcaram presença e participaram da roda de oração tanto antes do jogo quanto depois da partida. O Coringa não esteve em campo, visto que está com infecção renal e passará por cirurgia nas próximas semanas, enquanto o zagueiro teve problemas de saúde na família.

“Eu vou para casa encontrar com a minha família e me orgulho do trabalho que a gente fez até agora. Cuidando de nós, orando pela saúde de todos vocês, para que vocês estejam sempre bem. Todos vocês e seus familiares. Então, eu vou para casa com uma felicidade que vocês nem imaginam”, disse Tite antes de puxar o ‘Pai Nosso’.

Olho na agenda

O Flamengo volta a campo no sábado, às 16h (de Brasília), contra o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara. Se ganhar ou empatar, o Rubro-Negro será campeão do primeiro turno do Carioca e terá vantagem na semifinal.

