Instituto Estadual do Ambiente descarta irregularidades em lago de Neymar

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) descartaram irregularidades ambientais na construção do lago artificial na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A visita foi feita no início de janeiro. Neymar pai acompanhou os profissionais do Inea. Após a vistoria, eles chegaram à conclusão que a obra não causou qualquer impacto ambiental. Também não identificaram poda drástica ou supressão de vegetação nem captação de água irregular.

Os técnicos, aliás, encaminharam o documento com as informações para o Ministério Público. Agora, será feita a avaliação do laudo e decisão sobre quais serão os próximos passos do processo.

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mangaratiba não quis comentar o resultado da vistoria do Inea.

Vale lembrar que Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões pela prefeitura de Mangaratiba. A cobrança, no entanto, foi suspensa pela justiça.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.