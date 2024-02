Botafogo descarta técnico português Leonardo Jardim

O Botafogo descartou a contratação do técnico português Leonardo Jardim, do Al-Rayyan (QAT). Os altos valores afastaram o Glorioso da negociação. A informação é do jornalista Matheus Medeiros, do “Canal do Medeiros”.

Segundo a publicação, o treinador tem vencimentos na casa dos R$ 2 milhões por mês. Além disso, a multa gira em torno de R$ 50 milhões, algo fora dos padrões do Botafogo atualmente.

LEIA MAIS: Após problema pessoal, Textor volta suas atenções na busca por técnico do Botafogo

O comandante também está cumprindo contrato até 2025, outro fator que afasta o clube carioca da negociação. Assim, John Textor segue na busca por um novo treinador.

Leonardo Jardim ganhou reconhecimento em sua passagem pelo Monaco, que durou seis temporadas. Depois, foi se aventurar no Oriente Médio.

Ficou menos de uma temporada no Al-Hilal (SAU), outra no Al Ahli (EAU) e, posteriormente, acertou com o Al-Rayyan, onde segue até os dias de hoje.

Busca do Botafogo por técnico segue

Após a frustação junto ao técnico português, o Botafogo segue no mercado para, então, buscar um novo comandante. O perfil procurado é de um técnico experiente, visando o médio prazo e a integração do profissional com as categorias de base

