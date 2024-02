Santos anuncia a contratação do goleiro Gabriel Brazão, ex-Inter de Milão

O Santos anunciou, no início da tarde desta terça-feira (27), a contratação de Gabriel Brazão. Ex-jogador da Inter de Milão, o goleiro de 23 anos assinou com o Peixe até o fim de 2026. As partes chegaram a um acordo ainda em janeiro, mas a contratação só foi concretizada nos últimos dias por conta de uma punição da Fifa ao clube da Vila Belmiro (transfer ban por dívida com o técnico Fabián Bustos)

Na negociação, o Santos ficou com 60% dos direitos econômicos do atleta. A Inter ficou uma fatia da porcentagem (não divulgado).

Revelado pelo Cruzeiro, Brazão jogou por times do futebol italiano, como Parma e Ternana Calcio, além de vestir as cores de Albacete e Real Oviedo, na Espanha. Passou pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20. Além disso, teve uma convocação à equipe principal, por Tite, em 2018.

Brazão chega ao Alvinegro Praiano para disputar posição com João Paulo, que foi titular da equipe nas últimas temporadas.

Movimentos do Santos na janela de transferências

Zagueiro: Gil;

Volantes: João Schmidt e Diego Pituca;