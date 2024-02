Sassuolo x Napoli: onde assistir e escalações

Sassuolo e Napoli entram em campo nesta quarta-feira (28), em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será no Città del Tricolore, às 14h (de Brasília). Aliás, ambas as equipes buscam reencontrar o caminho das vitórias.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida desta quarta-feira.

Como estão Sassuolo e Napoli

Na 17ª posição, com a mesma pontuação do Hellas Verona, primeira equipe na zona do rebaixamento, o Sassuolo não sabe o que é vencer há sete jogos. Aliás, a última vitória foi diante da Fiorentina, no dia 6 de janeiro, por 1 a 0. Dessa forma, com os resultados ruins, a diretoria optou pela saída do técnico Alessio Dionisi. Posteriormente, anunciou Emiliano Bigica, que estava nas divisões de base do clube. Em sua estreia, ele não contará com Berardi e Martin Erlic, lesionados.

Apesar da sua situação não ser tão ruim quanto a do seu adversário, o Napoli também passa por momento turbulento. Afinal, o time do técnico Francesco Calzona, contratado recentemente, não venceu nos últimos quatro jogos. Assim, no Italiano, ocupa a nona posição, com 37 pontos. Para esse jogo, o treinador contará com o retorno de Giovanni Di Lorenzo, que cumpriu suspensão na última partida.

SASSUOLO X NAPOLI

Campeonato Italiano – 21ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 28/2/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Città del Tricolore, Régio da Emília, Itália

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari e Doig; Matheus Henrique, Boloca e Thorstvedt; Volpato, Pinamonti e Lauriente. Técnico: Emiliano Bigica.

NAPOLI: Meret; Mazzochi, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Oliveira; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.