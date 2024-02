Presidente do Fluminense faz pedido à torcida para a final: ‘Mesmo espírito da Libertadores’

Durante a inauguração do Museu do Fluminense, em Laranjeiras, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a proximidade da decisão da Recopa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (29), o Tricolor volta a campo para medir forças com a LDU, do Equador, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, o mandatário fez um pedido à torcida para a decisão de mais uma competição continental.

“Jogo dificílimo quinta. Vocês sabem disso. Não é superstição, acredito em trabalho. Mas não gosto de falar antes, preparar festa, nada disso. Foi assim na Libertadores, nos Estaduais que ganhamos. Respeitamos muito o adversário. Jogo difícil, time cascudo, experiente, acostumado a ganhar competições. Só espero que a nossa torcida possa compreender que é uma nova conquista internacional, caso a gente ganhe na quinta-feira. Que é mais uma conquista inédita internacional e que a gente ainda está em início de temporada”, disse, antes de completar:

“Nosso time titular só retornou em 26 de janeiro e temos quatro ou cinco partidas e vamos precisar muito da torcida, do primeiro ao último minuto como aconteceu na Libertadores. Não é um jogo, é uma coisa diferente, uma decisão, uma final e a gente tem que ganhar. Estamos preparados para ganhar, mas peço muito que nosso torcedor vá com o mesmo espírito que foi em todos os jogos da Libertadores, empurre o nosso time até o final para que possamos dar mais essa alegria”, pediu o dirigente.

Detalhes do novo museu

Com vários espaços temáticos e ambientes interativos, o Museu Fluminense FC tem uma ala dedicada ao título da Libertadores 2023. Com o troféu do torneio continental, aliás, o local traz também detalhes sobre as partidas e homenagens aos atletas campeões. Há também um ambiente para ídolos e torcida. Nele, o clube recobriu as paredes com cerca de 14 mil fotos de torcedores em formato 7 cm x 7 cm, impressas de forma especial.

Olho no regulamento

O Fluminense terá que vencer a LDU por dois ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para garantir o título no tempo normal. Caso termine apenas com um gol de diferença, o confronto irá para a prorrogação e depois pênaltis em caso de igualdade.

