Apresentado, Gregore cita Messi e explica escolha pelo Botafogo

O Botafogo apresentou oficialmente o volante Gregore. Nesta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos, o jogador, que já até estreou, falou, enfim, de maneira oficial.

Entre alguns assuntos, o jogador de 29 anos revelou o motivo de ter escolhido o Botafogo. Ele era desejado por outros clubes brasileiros, incluindo os rivais Flamengo e Vasco.

“Temos muitas competições e isso ajudou na minha escolha de aceitar o projeto do Botafogo. Competições importantes que todo atleta gosta e quer jogar. É um sonho de disputar grandes campeonatos e o Botafogo vai estar. Encaramos esse ano com muita importância, queremos ganhar, e isso nos alimenta no dia a dia. Vejo dessa forma” respondeu Gregore.

Como já virou costume, aliás, o jogador respondeu perguntas sobre a parceria com Lionel Messi. Gregore chegou em 2021 ao Inter Miami e viu a estrela mundial inesperadamente chegar dois anos depois.

“Foi uma experiência que nunca pensei que fosse acontecer. Mas o que eu aprendi é a competitividade que esses grandes jogadores têm. O Lionel Messi é um cara que já conquistou tudo na carreira e segue competindo, querendo mais. Foi isso que eu tirei para mim”, revelou o jogador.

Convite do Botafogo

Após três anos no time da MLS, onde foi destaque e capitão, ele volta ao Brasil – havia se destacado no Bahia, no Brasileirão de 2020. O jogador, aliás, destacou que não teve dúvida ao aceitar o convite do Fogão.

– Quando se trata de um convite do Botafogo, das pessoas que estão aqui trabalhando, todo atleta tem esse objetivo de trabalhar com pessoas sérias e em um projeto sério. Tinha amigos aqui, liguei para eles e me disseram para vir. Não tive nem dúvida. Foi um negócio bom para todo mundo e o desejo do meu coração é que a gente possa ser muito feliz aqui.

Gregore está à disposição do auxiliar Fábio Matias para o duelo desta quarta (28), diante do Aurora. Ele estreou contra o Audax, no último sábado (24), ao entrar aos 28 da etapa final.

