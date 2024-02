Klopp confirma novo desfalque no Liverpool e fala em ‘milagre’

A bruxa está à solta no Liverpool. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (27), o técnico Jurgen Klopp confirmou uma lesão ligamentar em Gravenberch e o meia não estará à disposição para o jogo contra o Southampton, nesta quarta-feira (28), às 17h, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O holandês de 21 anos é um dos destaques do Liverpool nesta temporada e se lesionou no último compromisso da equipe, quando venceu o título da Copa da Liga Inglesa ao bater o Chelsea por 1 a 0, na prorrogação, no domingo passado.

“Precisamos de milagres com alguns jogadores. É por isso que não quero descartá-los por muito tempo. Mas é difícil para muitos jogadores. Nosso elenco é mais forte do que pensávamos. Já disse isso muitas vezes, sem os jovens não estaríamos aqui. A história de domingo foi uma das melhores”, comentou o treinador do Liverpool.

Dessa maneira, Gravenberch se junta a Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Curtis Jones, Thiago Alcântara, Bajcetic e Diogo Jota como desfalques certos, todos no departamento médico. Ao mesmo tempo, Endo e Szoboszlai ainda serão avaliados.

Por outro lado, as dúvidas ficam por conta de Salah e Darwin Nuñez, que não disputaram a final contra o Chelsea e seguem como dúvidas.

Dessa maneira, é possível que o Jurgen Klopp tenha 12 desfalques para a partida decisiva contra o Southampton.





