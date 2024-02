Inter de Milão x Atalanta: onde assistir e escalações

Líder isolada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão entra em campo nesta quarta-feira (28) para enfrentar a Atalanta, em partida adiada da 21ª rodada. O jogo será na casa dos nerazzurri, no estádio Giuseppe Meazza, às 16h45 (de Brasília). Na classificação, o time da casa tem 66 pontos. Aliás, sete a mais que a Juventus, segunda colocada. Em contrapartida, a equipe visitante, na quinta posição, tem 46 pontos.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida desta quarta-feira entre Inter de Milão e Atalanta.

Como estão Inter de Milão e Atalanta

Com 10 vitórias nos últimos 10 jogos, a Inter de Milão, que não perde há 13 partidas, terá que lidar com desfalques por lesão. São os casos de Çalhanoglu, Cuadrado, Acerbi, Sensi e Thuram. Em contrapartida, o técnico Simone Inzaghi terá o retorno de Sommer (ausente no último compromisso da Inter), que se recuperou de uma virose.

Assim como Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini conta com problemas na sua equipe, já que Lookman e El Bilal Touré seguem fora dos jogos. Além disso, o treinador italiano de 66 anos tem Koopmeiners, De Roon e Ederson como dúvidas por questões médicas.

INTER DE MILÃO X ATALANTA

Campeonato Italiano – 21ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 28/2/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão, Itália

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Técnico: Simone Inzaghi.

ATALANTA: Carnesecchi; Hien, Djimsiti e Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri; Koopmeiners e Pasalic; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini.

