Abel Braga celebra museu do Fluminense: ‘Vai eternizar gerações’

Além de Mário Bittencourt, Fred e Fábio, Abel Braga também marcou presença na inauguração do novo museu do Fluminense. O ex-treinador parabenizou ao clube por este momento histórico e afirmou que este local vai “eternizar muitas gerações”.

“Esse clube mais uma vez me marca profundamente porque eternizou o nome “Braga”. Eu estou aqui com meu filho, com grandes amigos e com atletas meus. Eu vou ser vovô e meu neto sempre vai vir nesse museu e lembrar de mim. O Mário (Bittencourt) me mostrou alguns troféus que eu nem sequer sabia que tinha participado. Isso é sensacional. Isso vai eternizar muitas gerações. Parabéns ao Fluminense”, disse Abel Braga.





LEIA MAIS: Fábio exalta história do Fluminense: ‘É uma honra participar’

Ídolo do Fluminense

Aliás, Abel Braga teve quatro passagens pelo Fluminense neste século e é um dos grandes ídolos da história do clube. O ex-treinador conquistou um Brasileiro (2012) e três Cariocas (2005, 2012 e 2022) nas Laranjeiras. O profissional trabalhou como auxiliar técnico do Vasco em 2023 e atualmente está sem clube.

O lançamento do museu aconteceu na noite de segunda-feira (26/02), na sede do Fluminense, nas Laranjeiras. O local, dessa forma, conta com títulos importantes e momentos marcantes da história do clube. O espaço já está aberto torcida tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.