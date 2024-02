Botafogo anuncia a chegada de mais um esporte olímpico ao clube

O Botafogo agora tem uma equipe de taekwondo. O Glorioso fechou parceria com o renomado Instituto Nam Ho Lee (INHL), uma das maiores academias da modalidade esportiva no país.

O evento de lançamento do Botafogo Taekwondo será no próximo domingo (3), no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, às 10h (de Brasília), em uma apresentação aberta ao público.

“É mais uma parceria que a gente está trazendo para o Botafogo, agora com o taekwondo, um esporte olímpico, algo muito importante para a gente. É com grande felicidade que a gente encara essa união. Tenho certeza que vamos ser muito bem representados. É celebrar mais um esporte e, com certeza, as vitórias que virão”, afirma Daniel Júnior, vice-presidente de Esportes Olímpicos do Botafogo.

O Instituto Nam Ho Lee conta, aliás, com mais de três mil atletas, com destaque na formação de novos talentos e na disputa em alta performance. O INHL chega ao Botafogo com o objetivo de se tornar a maior equipe de taekwondo do país.

A parceria prevê também a realização de eventos conjuntos, workshops e iniciativas sociais que promoverão a modalidade como uma opção de esporte saudável e educativa.

“Estamos entusiasmados em unir forças com o Instituto Nam Ho Lee, uma instituição que compartilha nossos valores de formação integral de jovens talentos. Essa parceria não apenas amplia nossas ofertas esportivas, mas também reforça nosso compromisso com o desenvolvimento humano”, diz o presidente do Botafogo, Durcesio Mello.

A parceria, então, representa mais um passo significativo na diversificação das atividades esportivas oferecidas pelo Botafogo, que vem ampliando o número de modalidades nos últimos anos.

Além do taekwondo, aliás, o Glorioso tem basquete, remo, judô, vôlei de praia, basquete 3 x 3, beach soccer, futebol 7, futsal (base), futebol de mesa, além de uma representante na canoagem, a multicampeã Ana Sátila, e um no skate, Pedro Vita, o Pedrinho.

Saiba mais sobre o Instituto

Fundado pelo saudoso mestre Nam Ho Lee, faixa preta 9ºDAN e apaixonado pelo taekwondo, o instituto tem raízes profundas na tradição da arte marcial, mas também abraça a evolução e a inovação.

O INHL começou como um pequeno “do-jang” de bairro. Ao longo dos anos, cresceu para se tornar um dos maiores centros de treinamento de taekwondo do país.

“O Instituto abraçou o Botafogo, um grande clube do Brasil, reconhecido também mundialmente. É um privilégio gigantesco para nós. É uma parceria muito grande, que tem tudo para dar mais do que certo”, diz Stephen Lee, CEO do INHL.

