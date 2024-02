Liverpool x Southampton: escalações e onde assistir

O Liverpool terá mais uma partida decisiva na temporada. Nesta quarta-feira (28), os Reds encaram o Southampton, às 17h, em Anfield, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Apesar do favoritismo, os donos da casa terão uma série de desfalques.

Como chega o Liverpool

O time comandado por Jurgen Klopp vem da conquista do título da Copa da Liga Inglesa com a vitória por 1 a 0 na prorrogação da partida contra o Chelsea, no último domingo. Agora, o Liverpool terá mais um duelo decisivo na temporada em meio a uma série de desfalques.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (27), o técnico Jurgen Klopp confirmou uma lesão ligamentar em Gravenberch e o meia não estará à disposição contra o Southampton. Assim, o holandês se junta a Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Curtis Jones, Thiago Alcântara, Bajcetic e Diogo Jota como desfalques certos, todos no departamento médico. Ao mesmo tempo, Endo e Szoboszlai ainda serão avaliados.

Por outro lado, as dúvidas ficam por conta de Salah e Darwin Nuñez, que não disputaram a final contra o Chelsea e seguem como dúvidas. Dessa maneira, é possível que o Jurgen Klopp tenha 12 desfalques para a partida decisiva contra o Southampton.

Como chega o Southampton

Quarto colocado da Championship, a segunda divisão inglesa, o Southampton faz uma campanha regular na temporada, mas vem de uma derrota por 2 a 1 para o Millwall.

No entanto, a equipe eliminou o Wolverhampton na fase anterior com uma grande vitória por 3 a 0. Assim, a equipe vai tentar repetir a voa atuação para surpreender o Liverpool em pleno Anfield Road.

Liverpool x Southampton

Oitavas de final da Copa da Inglaterra

Data e horário: quarta-feira, 28/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Kelleher; Conor Bradley, Jarrel Quansah, Ibrahima Konate e Andy Robertson; Wataru Endo, Mac Allister e Bobby Clark; Harvey Elliott, Cody Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Southampton: Gavin Bazunu; Harwood-Bellis, Jack Stephens, Jan Bednarek e Walker-Peters; Joe Aribo, Will Smallbone e Stuart Armstrong; David Brooks, Adam Armstrong e Samuel Edozie. Técnico: Russell Martin.

Onde assistir: ESPN e Star+

