Em Itajaí, no Hercílio Luz, às 21h30 (de Brasília), os catarinenses do Marcílio Dias receberão o Vasco, nesta terça-feira (27/2). Trata-se do jogo-único entre as equipes pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem vencer, avança. Como é o visitante, pelo regulamento o Vasco tem a vantagem do empate. Este jogo decisivo promete muito. E terá a narração de Christian Rafael, que comanda o pr~e-jogo, que começa às 20h (de Brasília).