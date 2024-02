Após empate em 0 a o no jogo de ida, na Colômbia, Bragantino e Águilas Doradas voltam a se enfrentar nesta terça-feira (27/2), pela volta da segunda fase classificatória para a Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista. E para que você não perca nada desta partida, confira a cobertura completa da Voz do Esporte. E a transmissão começa às 20h (de Brasília), sob o comando de Diego Mazur, que também estará com a narração assim que a bola rolar.

Esta cobertura-raiz da Voz do Esporte também conta com João Miguel Lotufo nos comentários. Já André Bachá comanda as reportagens. Não deixe de acompanhar esta partida clicando na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

