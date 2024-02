Cebolinha celebra golaço pelo Flamengo e mira Seleção Brasileira: ‘Objetivo pessoal’

Destaque do Flamengo em 2024, Everton Cebolinha marcou um dos gols da vitória em cima do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã. O atacante rubro-negro, dessa forma, relembrou os destalhes da jogada e destacou as qualidades de De La Cruz, Arrascaeta e Pedro.

“Uma verdadeira obra de arte. Pela construção da jogada. Nico escapa de dois jogadores com facilidade muito grande, jogador de extrema qualidade. Pedro e Arrascaeta nesses toques de letra sem olhar, você vê a qualidade deles, são jogadores extremamente inteligentes. Fui muito feliz na finalização, por mais que não tenha ido aonde eu planejava, que era um chute mais cruzado, mas peguei bem na bola, foi bem forte e acabou dificultou para o Fábio”, disse Cebolinha ao “ge”.

Em seguida, Everton Cebolinha rasgou elogios para Tite e mirou uma convocação para Seleção Brasileira. O atacante trabalhou ao lado de Dorival Júnior no segundo semestre de 2022.

“No final do ano passado, tive um crescimento muito expressivo, principalmente depois da chegada dele (Tite). Foi quem me deu a sequência e a confiança necessárias que eu precisava”, afirmou Cebolinha.

“Planejo sim (Seleção Brasileira). É um objetivo pessoal meu, até mesmo pelo fato de eu já ter passado lá. Obviamente que isso credita ainda mais a minha possível convocação. Espero que, se não nessa, eu possa ser lembrado nas próximas convocações do professor Dorival”, completou Cebolinha.

Momento especial no Flamengo

Aliás, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O atacante cresceu de produção depois da chegada de Tite e atualmente vive um momento especial no Rio de Janeiro. O jogador tem contrato no clube até o fim de 2026.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (02/03), diante do Madureira, às 16h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na primeira colocação do Campeonato Carioca, com 24 pontos conquistados.

