Téo José deixa o SBT em comum acordo

O narrador Téo José, de 60 anos, está de saída do SBT. A própria emissora foi quem comunicou o encerramento da parceria de maneira consensual, nesta terça-feira (27).

O SBT agradeceu à dedicação do profissional, que estava em sua segunda passagem – desde 2020, na final do Cariocão. Nos anos seguintes, foi a principal voz da emissora na UEFA Champions League e em três edições da Conmebol Libertadores.

Além disso, também narrou Copa América masculina e feminina, partidas amistosas e, mais recentemente, Conmebol Sul-Americana e os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca.

Téo José também apresentou o Arena SBT e o SBT Sports. No período, acumulou conquistas individuais como o “Prêmio Contigo! 2022”, na categoria Melhor Narrador Esportivo, e o Prêmio Comunique-se 2021, na categoria Locutor Esportivo.

O locutor já havia trabalhado no SBT, entre 1995 e 1999, sendo a voz do automobilismo na Fórmula Indy, as primeiras corridas de caminhão europeu no Brasil, além da Copa do Mundo de 1998, das Olimpíadas de 1996 e de jogos da Copa Conmebol.

Ele também acumula passagens por RedeTV!, Band e Fox Sports.





