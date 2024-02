De clube novo na Coreia, Tiago Orobó festeja bom começo no país

O atacante brasileiro Tiago Orobó vive um bom momento em seu clube na Coreia do Sul, o Jeonbuk Hyundai. No último fim de semana, a equipe empatou com o Pohang Steelers, em 1 a 1, e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Mas, como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, se classificou. Tiago Orobó foi titular e deu o passe para o gol do empate.

“Estou muito feliz por conseguir essa classificação para as quartas. Cheguei agora ao clube e já iniciamos dessa forma, não poderia ter sido melhor. Foram dois jogos difíceis, um adversário local e que conhecia bem nosso time. Mas o mais importante foi a força que nós demonstramos nesses duelos e a classificação”, disse o atacante.

Após seguir adiante na competição continental, o Jeonbuk Hyundai se prepara para o Campeonato Coreano, a K-League. A equipe estreia na liga na próxima sexta-feira (1), contra o Daejeon Citizen, ex-clube do centroavante. Mas o desafio de enfrentar rivais do próprio país no compromisso asiático ainda não acabou. Após eliminar o Pohang, o próximo adversário na Champions é o Ulsan Hyundai.

“Vamos ter pouco mais de uma semana de preparação para o início da K-League. Fizemos uma pré-temporada forte e, agora, focamos nessa partida de estreia. Na semana seguinte, teremos o primeiro jogo contra o Ulsan. Serão dois grandes jogos, é o principal clássico do país, são dois clubes com tradição e títulos. Vamos buscar essa classificação a vaga nas semifinais”, concluiu.

